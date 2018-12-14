Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные вновь закроют станцию метро "Ховрино", так как строители планируют открыть "Беломорскую" до конца декабря. Также в эти дни продолжится строительство дорог, метро и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях в выходные, а также о том, как их объехать, — в материале портала Москва 24.

Закрытие станций метро Станцию Замоскворецкой линии метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря. В эти дни между "Речным вокзалом" и "Ховрино" будут ходить бесплатные автобусы маршрута "КМ". Специально для беспрепятственного передвижения городского транспорта в эти дни будет работать выделенная полоса на участке Ленинградского шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская. Кроме того, для компенсационных маршрутов дорожники организуют 100-метровый участок выделенной полосы на Беломорской улице до поворота на улицу Дыбенко.

Станцию "Ховрино" уже не в первый раз закрывают в выходные, так как идет активная подготовка к открытию новой станции "Беломорская" — ее планируют открыть до конца этого года.

"Путешествие в Рождество" Из-за подготовки и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество" перекрыли участок Сытинского переулка. Круглосуточные ограничения действуют до 14 января следующего года на участке от Бронной улицы до Тверского бульвара. В этот раз фестиваль будет длиться в течение месяца — с 14 декабря по 13 января.

Строительство дорог, метро и зданий

В связи с продлением строительства близ станции МЦК Ростокино полностью перекрыли участок Проектируемого проезда № 1214 от дома 202 до дома 220Б, строения 1 по проспекту Мира. Ограничения будут действовать до 15 февраля включительно. Чтобы проехать закрытый участок, нужно свернуть с проспекта Мира на Ростокинскую улицу, затем повернуть на улицу Бажова и ехать до конца улицы в сторону станции МЦК. Попасть на Проектируемый проезд можно через парковку на территории автосалона.

Из-за строительства Большой кольцевой линии метро до 25 декабря ограничили движение в боковом проезде Аминьевского шоссе — от дома 4А до дома 2, корпуса 1, строения 5. Для автомобилей перекроют две полосы и временно расширят дорогу.

Также ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля следующего года ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево". Для удобства проезда сделают временные расширения на дорожном участке.

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Правда, здесь ограничили движение по одной полосе частично в каждом направлении, а также по одной из пяти полос на внутренней стороне кольцевой дороги. Изменения в движении продлятся до 28 февраля 2019 года.

По 5 марта 2019 года ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной — от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок № 1 на схеме). Изменения дорожной схемы связаны с продлением сроков строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли по 1 сентября 2019 года. Ограничения связаны с продлением сроков строительства Некрасовской линии метро. Перекрытие действует круглосуточно. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у метро "Авиамоторная". Для проезда в северном направлении стоит также поехать по шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее — на первом перекрестке по проспекту Буденного.

До конца года, в связи со строительством Большой кольцевой линии метро, машины не смогут проехать по одной полосе на улице Каховка — от ее пересечения с Керченской улицей до дома №13, корпуса 1. Для удобного проезда сделали временные расширения дороги.

Одну полосу частично перекрыли в 4-м Полевом переулке и на улице Сокольнический Вал, в районе ее пересечения с Богородским шоссе — ограничения продлятся до 31 декабря.

Также до конца года перекрыли одну полосу на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, полностью перекрыли участок улицы Дворникова — от дома №9А, строение 3 до дома №5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют до 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше — по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

До 29 декабря частичные ограничения действуют на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничили движение по трем полосам, но сделали временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничили движение по двум полосам и также обустроили уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничили одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова — от пересечения с МКАД до владения № 38Б, строения 3.

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле — от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения — в Ленинградском тоннеле — от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

На некоторых улицах юго-запада столицы ограничили проезд автомобилей в связи с работами по строительству станции метро "Улица Новаторов". До 19 декабря перекрыты две полосы на участке улицы Академика Пилюгина (от дома №90/2, строения 1 до дома №95 на Ленинском проспекте) и одна полоса Ленинского проспекта в сторону улицы Гарибальди (участок №1 на схеме).

Ремонт газопровода В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде — от дома №29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком ввели ограничения движения по одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома №37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения действуют круглосуточно до 25 декабря.

По 20 декабря перекрыта одна полоса на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Ограничение движения действует круглосуточно, для проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

А по 25 декабря включительно затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома №7 и на Часовой улице в районе дома №5. Там ограничили движение по одной полосе.

До конца 2018 года будут проходить работы по реконструкции газопровода в центре столицы. Так, нельзя проехать по одной полосе Самотечной улицы — от ее пересечения с Садовой-Самотечной улицей до дома №7, строения 3 (участок №1 на схеме). Ограничения коснулись и проезда по 1-му Волконскому переулку — от дома №15 до пересечения с Делегатской улицей (участок №2 на схеме). Помимо этого, до 12 марта 2019 года для проезда недоступна одна полоса на Делегатской улице — между домами №14/2 и №25 (участок №3 на схеме).

Инженерные работы Вплоть до 28 декабря столичным автомобилистам придется учитывать ограничение движения на участках улиц Ивана Франко и Красных Зорь. Это связано с продлением сроков работ на инженерных сетях. Ограничения затронули участок от дома 10 до дома 16, корпус 2 по улице Красных Зорь, а также пространство возле дома 26, строение 1 по улице Ивана Франко.

В связи с работами на инженерных сетях также ограничено движение по одной полосе 3-го Автозаводского проезда в районе владения 13. Ограничения действуют до 20 декабря. На время работ на этом участке обустроили временные расширения дороги.

Также до 20 декабря ограничено движение по одной полосе участка проспекта Академика Сахарова, в районе дома 35 по Мясницкой улице. В этом районе проводят инженерные работы.