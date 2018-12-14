Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов

Загруженность столичных дорог в пятницу по состоянию на 16:20 оценивается в восемь баллов. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки".

Согласно информации на интерактивной карте, сейчас сложно проехать по внешней и внутренней сторонам Садового кольца в обоих направлениях.

МКАД загружен на востоке, юго-востоке и северо-западе по внешней стороне, а также на западе, северо-западе, юге и юго-востоке по внутренней стороне. Плотное движение наблюдается на улицах Земляной вал, Валовая, Большая Якиманка, Садовая Спасская, а также на выездах из города — шоссе Энтузиастов, Ленинградском проспекте, Волоколамском шоссе.