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Пробки на дорогах в Москве достигли восьми баллов 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог в пятницу по состоянию на 16:20 оценивается в восемь баллов. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки".
Согласно информации на интерактивной карте, сейчас сложно проехать по внешней и внутренней сторонам Садового кольца в обоих направлениях.
МКАД загружен на востоке, юго-востоке и северо-западе по внешней стороне, а также на западе, северо-западе, юге и юго-востоке по внутренней стороне. Плотное движение наблюдается на улицах Земляной вал, Валовая, Большая Якиманка, Садовая Спасская, а также на выездах из города — шоссе Энтузиастов, Ленинградском проспекте, Волоколамском шоссе.
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