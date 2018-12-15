В Москве в 2019 году введут 20 домов по программе реновации

Власти Москвы намерены передать под заселение 20 новых жилых домов в рамках программы реновации в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В 2019 году мы планируем достроить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тыс. кв м. Строительство ведется за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы", — приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он уточнил, что в этих домах более 5,3 тыс. квартир.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки — это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

Как сообщалось ранее, в новые дома переселяются примерно 6,5 тыс. участников программы реновации, а до конца 2018 года их число вырастет еще на 4 тыс. человек.