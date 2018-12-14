В метро Москвы появилась возможность отправить письмо Деду Морозу

Бесплатный сервис по отправке новогодних открыток, а также писем Деду Морозу заработал в московском метро на стойках " Живое общение", передает корреспондент РИА Новости

"Мы сделали специальную услугу на стойках "Живое общение" — 18 стоек в метро и МЦК. Можно поздравить родных и близких с наступающим новым годом, отправив открытку до 28 декабря, а также отправить письмо Деду Морозу", — сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она уточнила, что открытки можно отправить с 08.00 до 19.00. Услуга является абсолютно бесплатной, она организована совместно с "Почтой России"

Как отметили в пресс-службе метро, заранее покупать открытку не надо, метрополитен подготовил для пассажиров открытки с новогодним дизайном.