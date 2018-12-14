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Поздравления президента России прозвучат в московском метро в Новый год 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры метро в Москве услышат поздравления президента в новогоднюю ночь, сказала журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
"В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, традиционно в полночь в поездах будет звучать поздравление президента с Новым годом", — сказала Темникова.
Ранее сообщалось, что у пассажиров метро столицы появится возможность написать письмо Деду Морозу и отправить новогодние поздравления родным и близким. На стойках "Живое общение" 18 станций метро и МЦК заработает бесплатный сервис по отправке новогодних открыток.
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