Поздравления президента России прозвучат в московском метро в Новый год

Пассажиры метро в Москве услышат поздравления президента в новогоднюю ночь, сказала журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, традиционно в полночь в поездах будет звучать поздравление президента с Новым годом", — сказала Темникова.

Ранее сообщалось, что у пассажиров метро столицы появится возможность написать письмо Деду Морозу и отправить новогодние поздравления родным и близким. На стойках "Живое общение" 18 станций метро и МЦК заработает бесплатный сервис по отправке новогодних открыток.