Москвичи озаботились психическим здоровьем

Почти две тысячи жителей Москвы стали участниками встреч и мастер-классов, которые проходят в столице в рамках психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать» с января 2018 года. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

На протяжении 11 месяцев все желающие могли бесплатно получить консультации психологов, психотерапевтов и психиатров, а также посетить мастер-классы по арт-терапии и лекции, посвященные психологическим расстройствам.

«Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию — принять участие могут все желающие. Чаще всего гостями становятся молодые люди 20-30 лет, а также родители с детьми подросткового возраста», — уточнил главный психиатр департамента Георгий Костюк.

По его словам, чаще всего к психологам обращались люди, испытывающие постоянный стресс и тревогу. На втором месте по распространенности среди горожан оказались проблемы выстраивания отношений и личных границ, на третьем — проблемы профориентации.