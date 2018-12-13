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Станция «Ховрино» будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии станет недоступна для пассажиров 15 и 16 декабря. Как пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, это связано с подключением новой станции «Беломорская» к сети метрополитена.
Во время закрытии станции пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрут автобуса КМ, соединяющий станции «Речной вокзал» и «Ховрино». В обычном режиме линия заработает в понедельник, 17 декабря.
— Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни, — отмечается в пресс-службе.
Ожидается, что благодаря открытию новой станции удастся снизить нагрузку на «Речной вокзал», а в часы-пик пассажирам будет комфортнее пользоваться метрополитеном.
В пресс-службе добавили, что во время изменения графика работы линии на станциях организуют дополнительное дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут сориентироваться и выбрать правильный маршрут. Помимо этого безопасность на станциях обеспечат сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.
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