Станция «Ховрино» будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря

Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии станет недоступна для пассажиров 15 и 16 декабря. Как пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, это связано с подключением новой станции «Беломорская» к сети метрополитена.

Во время закрытии станции пассажиры смогут воспользоваться бесплатным маршрут автобуса КМ, соединяющий станции «Речной вокзал» и «Ховрино». В обычном режиме линия заработает в понедельник, 17 декабря.

— Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни, — отмечается в пресс-службе.

Ожидается, что благодаря открытию новой станции удастся снизить нагрузку на «Речной вокзал», а в часы-пик пассажирам будет комфортнее пользоваться метрополитеном.