В технопарке «Калибр» создадут кластер креативной индустрии — Собянин

Новую фабрику цифровой печати на ткани, созданную компанией Solstudio Textile Group, 13 декабря открыл Сергей Собянин . Он также осмотрел ход строительства нового корпуса технопарка "Калибр".

Глава города отметил, что уже приезжал в технопарк два года назад. Уже тогда у объекта оказались большие планы развития, которые в итоге были воплощены в жизнь.

"Спасибо руководству технопарка. Они двигаются, очень активно привлекая на свои территории такие креативные производства. Мы только что посмотрели — рядом строится новый корпус технопарка, который вберет в себя еще десятки новых инновационных предприятий", — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что предоставленные "Калибру" льготы столичных властей , уже окупились. До 2022 года объем частных инвестиций в развитие технопарка превысит 2,8 миллиарда рублей.

Технопарк расположен на северо-востоке Москвы. Он располагает помещениями площадью 56,5 тысяч квадратных метров. Резиденты и арендаторы "Калибра" могут воспользоваться деловым центром, конференц-залом, коворкингом и переговорными комнатами.

С 2015 года технопарк реализовал ряд проектов развития инфраструктуры. Например, на его территории появился первый в стране открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей. Сегодня в "Калибре" работают 58 резидентов. Якорным резидентом технопарка является ООО "ПКФ Цифровые приборы" — производитель профессиональных средств измерения виброакустических, электрических и магнитных величин.

В этом году при поддержке городского правительства был создан детский технопарк "Калибр". В нем старшие школьники работают над проектами в области виртуальной и дополненной реальности, трехмерного моделирования, компьютерной анимации и технологии захвата движения.

Открытая в четверг фабрика "Solstudio" станет первой в России площадкой, которая объединит весь цикл цифрового текстильного производства, включающий разработку дизайна, эскиза и печать на ткани. Мощности фабрик позволяют печатать до 1,6 миллиона погонных метров тканей в год.

Таким образом, в "Калибре" началось формирование кластера креативной индустрии, к которой относится печать на ткани, дизайн одежды и швейное производство.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в московских технопарках работают почти 50 тысяч человек. В основном эти специалисты занимаются инновациями. Он подчеркнул, что в последнее время меняется состав резидентов технопарков.