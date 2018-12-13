В Ереване пройдут Дни Москвы

Москвичи подготовили ереванцам разнообразную культурную программу. Откроется она фотовыставкой "Моя Москва", которая пройдет с 17 по 19 декабря в Доме Москвы в Ереване. Там же 17 декабря состоится концерт джазового коллектива под управлением Вадима Эйленкрига — одного из самых востребованных и узнаваемых российских джазовых музыкантов. А 19 декабря состоится встреча с актером, телеведущим, исполнителем песен и кинопродюсером Дмитрием Харатьяном

Деловая программа дней Москвы в Ереване начнется 18 декабря с конференции "Спитакское землетрясение. Трагедия, объединившая народы". В среду, 19 декабря, москвичи посетят город Гюмри, пострадавший в результате разрушительной катастрофы, случившейся 30 лет назад. Там пройдут переговоры с мэром Гюмри и руководителями органов местного самоуправления, в том числе из Спитака.