Все поезда на МЦД оборудуют инфоэкранами

Каждый вагон поездов "Иволга", которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), оборудуют четырьмя информационными экранами, на которых будут транслироваться новости, погода и анонсы городских мероприятий. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В поездах "Иволга", которые будут курсировать по МЦД, установят информационные экраны. На них планируется транслировать сообщения об изменениях в работе общественного транспорта, справочную информацию о МЦД и других видах транспорта, прогноз погоды, анонсы городских мероприятий и новости.

Весь контент адаптируют для просмотра без звука — текст сообщения можно будет прочитать на экране. В каждом вагоне установят по четыре таких устройства", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, информационные экраны в поездах МЦД будут аналогичны тем, которые установлены в составах метрополитена.

Ранее сообщалось, что первые два диаметра Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск запустят в конце 2019 — начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро — с 05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.