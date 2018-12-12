В Москве установят экраны для создания портретов из ледяных узоров

Экраны "Ледяное дыхание", с помощью которых жители и гости столицы смогут "нарисовать" свои портреты ледяными узорами, появятся на семи площадках в Москве . Об этом сообщил журналистам технический специалист Объединенной энергетической компании Максим Крыганов.

"В Москве будут стоять экраны "Ледяное дыхание", они будут взаимодействовать с посетителями. Там будут стойки, к которым нужно будет подойти и сфотографироваться, потом подуть на датчик, чтобы ваш портрет появился в морозном узоре", — сказал Крыганов.

По его словам, в городе появятся семь таких объектов, они будут установлены на улицах Хачатуряна, Новопесчаной, Строгинском бульваре, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и двух площадках в Зеленограде. Запуск интерактивных стендов запланирован на 14 декабря.

Для проекта был разработан и собран уникальный датчик, реагирующий на дыхание. Диаметр подиума перед экраном у объектов будет составлять 4,5 м, площадь самого экрана два на три метра. Стенд такого типа создан в России впервые. Ранее сообщалось, что около 3 тыс. декоративных элементов — световых арок, тоннелей, шаров, гирлянд — установят в Москве в преддверии празднования Нового года и Рождества.