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В Москве установят экраны для создания портретов из ледяных узоров 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экраны "Ледяное дыхание", с помощью которых жители и гости столицы смогут "нарисовать" свои портреты ледяными узорами, появятся на семи площадках в Москве. Об этом сообщил журналистам технический специалист Объединенной энергетической компании Максим Крыганов.
"В Москве будут стоять экраны "Ледяное дыхание", они будут взаимодействовать с посетителями. Там будут стойки, к которым нужно будет подойти и сфотографироваться, потом подуть на датчик, чтобы ваш портрет появился в морозном узоре", — сказал Крыганов.
По его словам, в городе появятся семь таких объектов, они будут установлены на улицах Хачатуряна, Новопесчаной, Строгинском бульваре, а также на Сиреневом бульваре в Троицке и двух площадках в Зеленограде. Запуск интерактивных стендов запланирован на 14 декабря.
Для проекта был разработан и собран уникальный датчик, реагирующий на дыхание. Диаметр подиума перед экраном у объектов будет составлять 4,5 м, площадь самого экрана два на три метра. Стенд такого типа создан в России впервые. Ранее сообщалось, что около 3 тыс. декоративных элементов — световых арок, тоннелей, шаров, гирлянд — установят в Москве в преддверии празднования Нового года и Рождества.
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