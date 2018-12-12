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В московском аэропорту поставят алкорамки 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
На входе в московский аэропорт Домодедово установят рамки для бесконтактной проверки трезвости. Об этом сообщает ««Интерфакс»» со ссылкой на информацию в системе «СПАРК-Маркетинг».
Аэропорт Домодедово закупил алкорамки на сумму 3,4 миллиона рублей. Согласно контракту, их должны установить к сентябрю 2019 года.
В Домодедово пояснили, что оборудование будет использоваться для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб безопасности, таможни и так далее.
В июле пьяный россиянин накинулся на сотрудников службы безопасности в Домодедово. Инцидент произошел после того, как нетрезвого мужчину сняли с самолета авиакомпании S7, который должен был вылететь из Москвы в Якутск. Когда сотрудники пытались вывести дебошира, он оказал сопротивление и устроил драку на трапе.
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