В московском аэропорту поставят алкорамки

На входе в московский аэропорт Домодедово установят рамки для бесконтактной проверки трезвости. Об этом сообщает « «Интерфакс» » со ссылкой на информацию в системе «СПАРК-Маркетинг».

Аэропорт Домодедово закупил алкорамки на сумму 3,4 миллиона рублей. Согласно контракту, их должны установить к сентябрю 2019 года.

В Домодедово пояснили, что оборудование будет использоваться для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб безопасности, таможни и так далее.