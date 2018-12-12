Участок Рублевского шоссе перекрывают на год

В связи с продлением сроков строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко будет перекрыт с 21 декабря по 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы. Перекрытие вводится в связи с продлением сроков строительства участка БКЛ.

Также на севере Москвы ввели ограничения из-за строительства транспортной развязки у станции метро "Сокол". Изменения коснулись Волоколамского и Ленинградского тоннелей. Перекрывать движение будут по ночам до 5 января.