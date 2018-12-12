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Участок Рублевского шоссе перекрывают на год 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
В связи с продлением сроков строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко будет перекрыт с 21 декабря по 31 декабря 2019 года.
Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы. Перекрытие вводится в связи с продлением сроков строительства участка БКЛ.
Также на севере Москвы ввели ограничения из-за строительства транспортной развязки у станции метро "Сокол". Изменения коснулись Волоколамского и Ленинградского тоннелей. Перекрывать движение будут по ночам до 5 января.
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