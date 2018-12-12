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Проезд Девичьего Поля перекроют во второй половине декабря 

Вечерняя Москва + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба информационного центра транспортного комплекса города Москвы сообщила о том, что проезд Девичьего Поля полностью перекроют из-за подготовки к военному параду на Красной площади.
Движение на участке будет приостановлено 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря текущего года с 7 до 8:30.
Проезд будет заблокирован от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.
Ежегодный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая, однако подготовка к нему начинается уже в декабре.
Ранее сообщалось о том, что съезд с Рублевского шоссе перекроют на год.
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