Проезд Девичьего Поля перекроют во второй половине декабря

Пресс-служба информационного центра транспортного комплекса города Москвы сообщила о том, что проезд Девичьего Поля полностью перекроют из-за подготовки к военному параду на Красной площади.

Движение на участке будет приостановлено 17, 19, 21, 24, 26 и 28 декабря текущего года с 7 до 8:30.

Проезд будет заблокирован от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.

Ежегодный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая, однако подготовка к нему начинается уже в декабре.

Ранее сообщалось о том, что съезд с Рублевского шоссе перекроют на год.