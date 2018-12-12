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Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление

В Москве в среду зафиксировали превышения порога запаха сероводорода 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Превышения порога запаха сероводорода были зафиксированы в Москве утром в среду из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, безопасный уровень воздействия не превышен, сообщили в "Мосэкомониторинге".
"Сегодня, 12 декабря, в утренние часы отмечалось кратковременное ослабление условий рассеивания выбросов. Зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду. Максимально разовые концентрации других контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом не был превышен безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ.
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