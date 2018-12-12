Спортивный кластер сформируют в «Лужниках» к 2021 году

Спортивный кластер сформируют на территории олимпийского комплекса "Лужники" к 2021 году.

Как сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, он будет состоять из центров различных видов спорта.

По его словам, в частности, предстоит построить Международный центр самбо и Центр бокса.

"Это будет огромное здание площадью 10-15 тысяч. квадратных метров, которое разместится между хоккейным дворцом и ТТК", — сказал Бочкарев.

Он отметил, что там откроется детский клуб, специализированная школа, национальный музей самбо, а также офисы международных федераций.

Кроме того, в адресной инвестиционной программой предусмотрено развитие спортивного комплекса "Воробьевы горы". Там планируют создать новые лыжные склоны, трамплин для сноубордистов, экстрим-парк.