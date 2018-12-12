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Спортивный кластер сформируют в «Лужниках» к 2021 году 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин
Спортивный кластер сформируют на территории олимпийского комплекса "Лужники" к 2021 году.
Как сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, он будет состоять из центров различных видов спорта.
По его словам, в частности, предстоит построить Международный центр самбо и Центр бокса.
"Это будет огромное здание площадью 10-15 тысяч. квадратных метров, которое разместится между хоккейным дворцом и ТТК", — сказал Бочкарев.
Он отметил, что там откроется детский клуб, специализированная школа, национальный музей самбо, а также офисы международных федераций.
Кроме того, в адресной инвестиционной программой предусмотрено развитие спортивного комплекса "Воробьевы горы". Там планируют создать новые лыжные склоны, трамплин для сноубордистов, экстрим-парк.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин ранее рассказал, что в "Лужниках" в 2019 году будет завершено строительство Дворца водных видов спорта и Дворца гимнастики.
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