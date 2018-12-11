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Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: москва/24
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января, а в Рождество — до двух часов ночи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 2 часов", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте мэра.
Кроме того, Собянин отметил, что метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города и на Новый год с 2019 по 2021 год.
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