В московском метро провели флешмоб в честь юбилея Конституции

Московский фотограф и дизайнер Денис Зайцев со своими друзьями проехали по Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям и вручили всем желающим обложки для книг из разработанной им серии о 25-летии Конституции, а также устроили фотосессию.

«В этом году российской Конституции исполняется 25 лет. Мы с друзьями решили провести флешмоб, посвященный юбилею Основного закона, в московском метро», — приводятся его слова в пресс-релизе организаторов.

«Мы все ежедневно спускаемся по эскалаторам, садимся в поезда, переходим с ветки на ветку. Что может быть обыденнее, чем человек, читающий книгу в вагоне? Это привычная картинка из нашей повседневности. С нашим темпом жизни, из таких картинок, порой, состоит весь день: мы бежим по своим делам, не задумываясь и не замечая как все работает. Так и Конституция, ежедневно регулирует нашу жизнь, управляет ритмом», — отметил он.

По словам Зайцева, он решил «разнообразить обычное течение утра москвича», предложив пассажирам метро надеть обложки, посвященные Дню Конституции, на книги.

«В создании некоторых обложек я использовал образы и сюжеты современных героев интернета, среди которых Дудь или Хованский, а в некоторых — перефразировал известные выражения или названия существующих книг: «Как перестать беспокоиться и начать читать Конституцию?», «Конституция — мать порядка» и другие», — рассказал Зайцев.

Целью флешмоба он назвал напоминание о том, что Основной закон — это «тоже герой современности, работа которого незримо присутствует в жизни каждого из нас, несмотря на то, что иногда мы ее не замечаем».