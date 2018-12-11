С. Собянин: Регистрация на Московский марафон — 2019 откроется 12 декабря

Регистрация на Московский марафон — 2019 откроется 12 декабря 2018 г. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Московский марафон стал очень популярным событием среди любителей бега. В этом году в нем приняли участие больше 30 тыс. человек из 92 стран мира. Очередной забег пройдет в сентябре будущего года, но регистрация на него открывается уже завтра», — написал мэр.

В 2019 г. Московский марафон пройдет 22 сентября. Маршрут забега проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по ул. Тверская и Театральному проезду.