В Москве начали высаживать деревья-крупномеры

«Необычно теплая и долгая осень стала причиной того, что период вегетации деревьев закончился позже обычных сроков. В связи с этим высадку деревьев начали в декабре», — сказал он.

Бирюков отметил, что обычно взрослые деревья-крупномеры высотой 7-9 метров и обхватом ствола 20-60 см высаживают с ноября, поскольку так они легче переносят пересадку. Работы производят ночью.

В настоящее время деревья высаживают на площади у станции метро «Улица 1905 года», в переулках Китай-города и других участках.

По словам заммэра Москвы, до конца года на этих общественных пространствах будет высажено 745 деревьев. Кроме того, весной 2019 года планируют высадить более 19 тыс. кустарников. Среди них липа, клен, яблоня, дуб, сирень, черемуха.

Ранее сообщалось, что в Москве более тысячи городских тополей пройдут омолаживающую обрезку. Работы стартовали в ноябре.