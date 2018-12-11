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Путин приехал на открытие памятнику Солженицыну 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну в центре Москвы.
В день столетия со дня рождения писателя памятник Солженицыну открывается на названной в его честь улице в сквере между домами 11 и 13 в Таганском районе Москвы, передает ТАСС.
Как рассказал автор проекта народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук, памятник выполнен из бронзы, в постаменте использован гранит.
«Я выбрал этот камень, чтобы эмоциональное ощущение от сочетания бронзы и гранита было более острым. Это сколы, фактически бронза проламывает гранит, получается, что Солженицын ломает ту чуждую для него среду, в которой он находился, с которой он не соглашался. Он прорвался и встал на постамент», — отметил скульптор.
На постаменте изображены два любимых персонажа Солженицына — Матрена из «Матрененого двора» и Иван Денисович из «Одного дня Ивана Денисовича». Ковальчук также отметил, что на постаменте есть лишь подпись — Александр Солженицын, без всяких регалий, потому что «Солженицына знает весь мир, здесь не требуется никаких пояснений».
Александр Солженицын — прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970) родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт и служил в артиллерийских войсках. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.
В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в государственной измене и лишен советского гражданства. Некоторое время писатель с семьей жил в Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в США. В августе 1990 года Солженицыну было возвращено советское гражданство, в 1994 году он вернулся в Россию. Писатель умер 3 августа 2008 года.
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