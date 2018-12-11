Сергей Собянин допустил исчезновение школьных олимпиад

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в будущем исчезнет необходимость проводить школьные олимпиады, так как с задачей выявления выдающихся учеников сможет справиться «Московская электронная школа». Необходимая информация о достижениях будет отображена в персональных дневниках.

Сергей Собянин рассказал об этом во время дискуссии «Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?», которую организовали в рамках финала национальной премии «Цифровые вершины».

На данный момент проект делает свои первые шаги. Тем не менее, Сергей Собянин подчеркнул, что контент «Московской электронной школы» растет в геометрической прогрессии, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

По словам мэра, все сервисы города развиваются в конкретных областях и для конкретных людей, и это касается всех сфер, будь то экология, транспорт или умный дом.