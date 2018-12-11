Евгений Плющенко покажет свои шоу «Щелкунчик», «Снежный король» и «Короли льда» на ГУМ-Катке на Красной площади

Евгений Плющенко представит ледовые сказки на главном катке страны в декабре 2018 и январе 2019 года. Любители фигурного катания смогут насладиться уникальными ледовыми постановками с участием профессиональных фигуристов и акробатов на льду в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

предоставлено организаторами

Самую рождественскую сказку «Щелкунчик» под музыку Петра Ильича Чайковского можно увидеть на катке ежедневно в 15.30 с 14 по 16 декабря, с 20 по 25 декабря, 27 и 28 декабря 2018.

предоставлено организаторами

Сказочное шоу для детей и взрослых «Снежный король», созданное по мотивам сказки «Снежная Королева» Ганса Христиана Андерсена, будет показано 29 и 30 декабря, с 1 по 10 января.

Спортивное шоу «Короли льда» с участием Олимпийских Чемпионов Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой представят с 11 по 13 января. Для участия этого шоу Евгений Плющенко пригласил лучших из лучших, своих друзей и коллег по ледовой арене, чтобы лично поздравить жителей и гостей столицы с Новым Годом и Рождеством.

«Мы подготовили специальные постановки, основанные на наших самых популярных ледовых шоу. На Красной площади, в самом сердце страны, они зазвучат по-новому. Я уверен, многих москвичей и гостей столицы наши представления тронут до глубины души. Вместе с ГУМ-Катком, артистами и, конечно же, зрителями мы наполним город зимним волшебством и радостью», — говорит Евгений Плющенко о предстоящих шоу.

Цена билета — 100 рублей, дети до 7 лет могут посетить шоу бесплатно в сопровождении взрослого с билетом.

Время начала шоу: 15:30 Подробности на сайте gum.ru _________________________________________________________

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка работают ежедневно с 10.00 до 23.30 с 30 ноября 2018 года до 28 февраля 2019 года.

Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать совершенно бесплатно, за исключением новогодних праздников.

Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 руб., а детский (с 7 до 12 лет) — 200 руб. При этом детский билет дает возможность входа на каток одному взрослому без права катания на льду.

В выходные дни на дневные и вечерние сеансы взрослый билет будет стоить 500 руб., а детский — 300 руб. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2018 года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский — 300 рублей.

Для всех держателей премиальных карт Mastercard действует скидка 15% на катание при оплате картой на кассе Катка.

предоставлено организаторами

Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 руб., а в выходные — 300 руб., дошкольники (до 7 лет) могут бесплатно прокатиться на ГУМ-Катке в любое время, только обязательно с мамой, папой или кем-то из взрослых.

В этом сезоне ГУМ-Каток подготовил новенькие коньки — белые фигурные и черные хоккейные! Прокат коньков на один сеанс для взрослых стоит 300 руб., для детей и пенсионеров — 200 руб., а в новогодние праздники 300 и 250 руб. Залог за коньки и инвентарь — 2000 рублей или документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение военнослужащего).

Сеансы с 10.00 до 20.30 продолжительностью 1 час, после каждого сеанса технический перерыв 30 минут. Сеанс с 22.00 будет длиться 1 час 30 минут.

Главный московский зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря 2018 по 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве — в центре, округах, а также в городских парках — посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы, экскурсии… На прилавках фестивальных торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и необычные новогодние подарки для родных и близких, ну а рестораторы готовятся удивлять москвичей и туристов вкуснейшими рождественскими блюдами!