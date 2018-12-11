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Памятник строителям Москвы могут установить в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти столицы рассчитывают в ближайшее время завершить отбор лучших проектов памятника строителям Москвы. Его предполагают установить в 2019 году, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города.
"Ожидается, что памятник строителям Москвы появится уже в 2019 году", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 15 по 30 ноября прошла выставка-конкурс на лучшую концепцию монументально-архитектурной композиции "Строителям Москвы". По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в мероприятии приняли участие 20 соискателей.
"После детального изучения каждой из представленных заявок решением жюри было отобрано четыре работы", — приводят его слова в сообщении.
Конкурс организован Союзом московских архитекторов при поддержке благотворительного фонда "Фонд ветеранов строителей Москвы". Ожидается, что помимо победителя, который будет реализовывать проект, члены жюри объявят имена обладателей трех денежных премий. Памятник планируют установить в будущем сквере Строителей Москвы, который появится на пересечении Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка.
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