А. Попова: Москва стала лидером среди регионов по иммунизации населения

Москва стала лидером среди регионов по иммунизации населения, в городе привиты против гриппа совокупно более 60% населения. Об этом журналистам сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

«Лидер по иммунизации на сегодня — это Москва. В Москве привиты свыше 60% совокупного населения. Что безусловно соответствует тем эпидемическим рискам, которые есть в Москве на сегодняшний день», — сказала А. Попова.

Она добавила, что Москва также вошла в число регионов-лидеров по количеству привитых людей за счет средств субъектов, муниципалитетов и работодателей — наряду с Московской областью, Свердловской областью, Краснодарским краем и Ростовской областью.