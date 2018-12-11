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А. Попова: Москва стала лидером среди регионов по иммунизации населения 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва стала лидером среди регионов по иммунизации населения, в городе привиты против гриппа совокупно более 60% населения. Об этом журналистам сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.
«Лидер по иммунизации на сегодня — это Москва. В Москве привиты свыше 60% совокупного населения. Что безусловно соответствует тем эпидемическим рискам, которые есть в Москве на сегодняшний день», — сказала А. Попова.
Она добавила, что Москва также вошла в число регионов-лидеров по количеству привитых людей за счет средств субъектов, муниципалитетов и работодателей — наряду с Московской областью, Свердловской областью, Краснодарским краем и Ростовской областью.
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