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Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки

Памятник Солженицыну откроют в Москве во вторник 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Во вторник в Москве откроется памятник русскому писателю Александру Солженицыну, на церемонии открытия ожидают президента России Владимира Путина.
Монумент создал скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения писателя.
Памятник откроется на улице Александра Солженицына между домами №№11 и 13. На улице рядом с монументом будет создана комфортная общественная среда, в частности, появится детская площадка с резиновым покрытием площадью более 200 квадратных метров. Проектом также предусмотрены гранитное мощение прилегающей территории, установка бордюров, фонарей, скамеек, вазонов и урн, высадка зеленых насаждений.
Перед установкой памятника провели замену асфальтобетонного покрытия на территории площадью более 1 тысячи квадратных метров.
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