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Сонь уложили спать в Московском зоопарке 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС/PA Images/Ben Birchall
Лесные сони, сони-полчки, бурундуки, мадагаскарские тенреки и белогрудые ежи впали в спячку в Московском зоопарке, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе.
Отмечается, до наступления холодов зоологи принесли зверькам волчью и верблюжью шерсть, из которой они построили гнезда.
Летом они накапливали запасы жира, а как только их вес достиг 450 граммов, зоологи уложили животных в специальные боксы, обитые поролоном.
Затем контейнеры поставили в специальную холодильную камеру, где при стабильном уровне температуры зверьки проспят до наступления тепла.
Во время спячки температура тела животных опускается до 8 градусов, падает частота сердечного ритма и дыхания. Также они теряют около трети своего веса.
3 декабря сообщалось, что в спячку впали еноты, енотовидные собаки и сурки, а в ноябре уснули бабочки, жуки и медведи.
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