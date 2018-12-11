Сонь уложили спать в Московском зоопарке

Лесные сони, сони-полчки, бурундуки, мадагаскарские тенреки и белогрудые ежи впали в спячку в Московском зоопарке, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе.

Отмечается, до наступления холодов зоологи принесли зверькам волчью и верблюжью шерсть, из которой они построили гнезда.

Летом они накапливали запасы жира, а как только их вес достиг 450 граммов, зоологи уложили животных в специальные боксы, обитые поролоном.

Затем контейнеры поставили в специальную холодильную камеру, где при стабильном уровне температуры зверьки проспят до наступления тепла.

Во время спячки температура тела животных опускается до 8 градусов, падает частота сердечного ритма и дыхания. Также они теряют около трети своего веса.

3 декабря сообщалось, что в спячку впали еноты, енотовидные собаки и сурки, а в ноябре уснули бабочки, жуки и медведи.