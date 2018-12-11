Госинспекция снесла самострой на юге Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы снесла незаконную постройку на улице Ясеневая.

Строение общей площадью 400 квадратных метров было официально признано самостроем, поскольку его возвели в отсутствие необходимой разрешительной документации.

К тому же постройка не использовалась и находилась в заброшенном состоянии, сообщает агентство городских новостей «Москва»

Накануне Госинспекция по недвижимости освободила от незаконно возведенных объектов территории общего пользования вблизи парка 850-летия Москвы.