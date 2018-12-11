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Госинспекция снесла самострой на юге Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы снесла незаконную постройку на улице Ясеневая.
Строение общей площадью 400 квадратных метров было официально признано самостроем, поскольку его возвели в отсутствие необходимой разрешительной документации.
К тому же постройка не использовалась и находилась в заброшенном состоянии, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Накануне Госинспекция по недвижимости освободила от незаконно возведенных объектов территории общего пользования вблизи парка 850-летия Москвы.
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