В метро открылась выставка «Неповторимый Дальний Восток»

На станции метро "Выставочная" открылась выставка "Неповторимый Дальний Восток". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция состоит из более 30 фотографий, сделанных в 11 регионах Дальнего Востока. Выставка проводится в рамках Дней Дальнего Востока в Москве и продлится до 21 декабря.

Посетители выставки увидят красивые кадры дальневосточной природы, в частности, северное сияние в Якутии, Авачинскую бухту, остров Врангеля на Чукотке и мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

9 ноября 2018 года на Кольцевой линии московского метро пустили "Дальневосточный экспресс". В вагонах поезда представлена информация о достопримечательностях, истории и природе этого края.

Также на этой неделе начинаются выставки в Третьяковской галерее, Мультимедиа Арт Музее и на других городских площадках. Самые интересные выставки недели — в нашей подборке.