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В метро открылась выставка «Неповторимый Дальний Восток» 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На станции метро "Выставочная" открылась выставка "Неповторимый Дальний Восток". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Экспозиция состоит из более 30 фотографий, сделанных в 11 регионах Дальнего Востока. Выставка проводится в рамках Дней Дальнего Востока в Москве и продлится до 21 декабря.
Посетители выставки увидят красивые кадры дальневосточной природы, в частности, северное сияние в Якутии, Авачинскую бухту, остров Врангеля на Чукотке и мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке.
9 ноября 2018 года на Кольцевой линии московского метро пустили "Дальневосточный экспресс". В вагонах поезда представлена информация о достопримечательностях, истории и природе этого края.
Также на этой неделе начинаются выставки в Третьяковской галерее, Мультимедиа Арт Музее и на других городских площадках. Самые интересные выставки недели — в нашей подборке.
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