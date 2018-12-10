Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем футбола

Сергей Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем футбола. Сообщение появилось в официальном Twitter мэра столицы.

Глава города подчеркнул, что в уходящем году Москва стала столицей мирового футбола. Всемирный день футбола учрежден Организацией Объединенных Наций и отмечается ежегодно 10 декабря.

Во время мундиаля столицу посетили 4,5 миллиона туристов. Больше всего гостей приехало из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции.

Было определено 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей. Дополнительно было организовано восемь маршрутов шаттлов между аэропортами, стадионами, площадкой Фестиваля болельщиков и станциями метро.