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Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем футбола 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем футбола. Сообщение появилось в официальном Twitter мэра столицы.
Глава города подчеркнул, что в уходящем году Москва стала столицей мирового футбола. Всемирный день футбола учрежден Организацией Объединенных Наций и отмечается ежегодно 10 декабря.
Во время мундиаля столицу посетили 4,5 миллиона туристов. Больше всего гостей приехало из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции.
Было определено 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей. Дополнительно было организовано восемь маршрутов шаттлов между аэропортами, стадионами, площадкой Фестиваля болельщиков и станциями метро.
На минувшей неделе Станислав Черчесов, который тренировал российскую сборную во время ЧМ-2018, стал "Человеком года". Под его руководством команда впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
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