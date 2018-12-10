Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы предложили привлекать волонтеров к деятельности театров 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Зампредседателя комитета общественных связей Москвы Алиса Крюкова предложила привлекать волонтеров для помощи при организации мероприятий в крупных театрах столицы в рамках Года театра в 2019 году.
«Заканчивается год добровольца. Мы совершенно чётко понимаем, что у нас есть большой ресурс волонтеров, и хотелось бы, чтобы об этом в Год театра мы не забывали. Одно из больших направлений в добровольчестве — культурное волонтерство, и было бы здорово, если бы в следующем году крупные театры привлекали волонтёров, потому что для ребят, особенно если это молодёжь, для них это возможность попасть на постановки, на которые они не попадут из-за недостатка средств, а театру была бы помощь в плане организации самого мероприятия», — сказала Крюкова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям в понедельник.
Последние новости
Huawei вам: Трамп нанес Китаю подлый удар в спину Забирая жизни: самый страшный маньяк России "переплюнул" Чикатило Сталину мог дозвониться любой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбы Украины с Россией больше не будет361
«Когда ты наконец умрешь?»
Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов69
Додон отстранен от должности президента139
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии253
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
04:38
Украина и церковь: «воровской съезд» и раскол в законе
Украина Статьи
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение