Зампредседателя комитета общественных связей Москвы Алиса Крюкова предложила привлекать волонтеров для помощи при организации мероприятий в крупных театрах столицы в рамках Года театра в 2019 году.
«Заканчивается год добровольца. Мы совершенно чётко понимаем, что у нас есть большой ресурс волонтеров, и хотелось бы, чтобы об этом в Год театра мы не забывали. Одно из больших направлений в добровольчестве — культурное волонтерство, и было бы здорово, если бы в следующем году крупные театры привлекали волонтёров, потому что для ребят, особенно если это молодёжь, для них это возможность попасть на постановки, на которые они не попадут из-за недостатка средств, а театру была бы помощь в плане организации самого мероприятия», — сказала Крюкова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям в понедельник.