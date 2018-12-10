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У Москвы появился свой «Олимп» 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
В Новокосине завершилось строительство крытого футбольного стадиона "Олимп". Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
Как рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, застройщику выдали заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание стадиона появилось напротив владения 40 на Суздальской улице. Размер игрового поля — 90 на 55 метров, уточнили в ведомстве.
В Мосгосстройнадзоре пояснили, что прежде в столице не было полноценного крытого стадиона. Теперь в новом манеже будут проходить тренировки спортивной школы "Трудовые резервы", а в свободное от занятий время там смогут играть в футбол жители района. Для москвичей также будет доступен тренажерный зал, добавили в ведомстве.
По словам Антосенко, стадион введут в эксплуатацию до конца года. Именно такие сроки назвал Сергей Собянин в ходе осмотра спортивного комплекса в конце сентября.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Москомархитектура согласовала строительство 22 спортивных объекта. Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, по числу новых спортивных построек лидирует восточный округ.
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