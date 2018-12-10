У Москвы появился свой «Олимп»

В Новокосине завершилось строительство крытого футбольного стадиона "Олимп". Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Как рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко , застройщику выдали заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание стадиона появилось напротив владения 40 на Суздальской улице. Размер игрового поля — 90 на 55 метров, уточнили в ведомстве.

В Мосгосстройнадзоре пояснили, что прежде в столице не было полноценного крытого стадиона. Теперь в новом манеже будут проходить тренировки спортивной школы "Трудовые резервы", а в свободное от занятий время там смогут играть в футбол жители района. Для москвичей также будет доступен тренажерный зал, добавили в ведомстве.

По словам Антосенко, стадион введут в эксплуатацию до конца года. Именно такие сроки назвал Сергей Собянин в ходе осмотра спортивного комплекса в конце сентября.