В ботаническом саду МГУ показывают редких кошек 

В «Аптекарском огороде» МГУ временно поселились представители редких и самых дорогих кошачьих пород. Там проходит выставка уникальных гибридов диких и домашних котиков. Посетители могут познакомиться с грациозной саванной — помесью сервала с домашней кошкой, каракетами и чаузи. Стоимость одного такого пушистого зверя с королевскими повадками оценивается в один миллион рублей. Животные содержатся в вольерах, и каждый приходящий полюбоваться на них, сможет увидеть и процесс их кормления. Так, маленького сервала, которому исполнилось 4 месяца, работники выставки кормят молоком из бутылочки.