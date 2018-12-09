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В ботаническом саду МГУ показывают редких кошек 

Рамблер 2 часа назад
В «Аптекарском огороде» МГУ временно поселились представители редких и самых дорогих кошачьих пород. Там проходит выставка уникальных гибридов диких и домашних котиков. Посетители могут познакомиться с грациозной саванной — помесью сервала с домашней кошкой, каракетами и чаузи. Стоимость одного такого пушистого зверя с королевскими повадками оценивается в один миллион рублей. Животные содержатся в вольерах, и каждый приходящий полюбоваться на них, сможет увидеть и процесс их кормления. Так, маленького сервала, которому исполнилось 4 месяца, работники выставки кормят молоком из бутылочки.
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