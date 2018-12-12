Полторы тысячи км светодиодных гирлянд появится в Москве

К Новому году Москву украсят разнообразными световыми конструкциями. На это уйдёт более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд.

На столичных улицах, парках и площадях появятся тоннели и целые шатры из гирлянд, разнообразные фигуры и прочее. По словам главы департамента ЖКХ столицы Гасана Гасангаджиева, более 3 тыс. световых конструкций будет запущено 14 декабря. Площадь празднования Нового года в Москве в этом году на 20% шире, чем в прошлом, хотя затраты остались на прежнем уровне.

Ранее News.ru писал о том, что Мосэкомониторинг зафиксировал превышение порога запаха сероводорода в столице. Такая ситуация сложилась утром и носила кратковременный характер.