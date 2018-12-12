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Полторы тысячи км светодиодных гирлянд появится в Москве 

News.ru + ещё 37 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
К Новому году Москву украсят разнообразными световыми конструкциями. На это уйдёт более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд.
На столичных улицах, парках и площадях появятся тоннели и целые шатры из гирлянд, разнообразные фигуры и прочее. По словам главы департамента ЖКХ столицы Гасана Гасангаджиева, более 3 тыс. световых конструкций будет запущено 14 декабря. Площадь празднования Нового года в Москве в этом году на 20% шире, чем в прошлом, хотя затраты остались на прежнем уровне.
Ранее News.ru писал о том, что Мосэкомониторинг зафиксировал превышение порога запаха сероводорода в столице. Такая ситуация сложилась утром и носила кратковременный характер.
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