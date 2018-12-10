РЖД открыли макет нового плацкарта для посещения на Казанском вокзале

Холдинг РЖД открыл для посещения всех желающих на Казанском вокзале столицы полномасштабный макет нового плацкартного вагона, передаёт корреспондент РИА Новости

Ранее о планах показать пассажирам этот макет сообщал РИА Новости представитель " Федеральной пассажирской компании " (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Увидеть макет нового планкарта можно с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года ежедневно с 10 до 17 часов. Найти его просто: если зайти через второй подъезд Казанского вокзала, надо пройти через весь зал ожидания, и в самом конце стоит макет.

Любой желающий может посмотреть, как он выглядит и оставить свой отзыв. Можно это сделать на бумажной анкете или просканировав QR-код.

Обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.