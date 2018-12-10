Холдинг РЖД открыл для посещения всех желающих на Казанском вокзале столицы полномасштабный макет нового плацкартного вагона, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее о планах показать пассажирам этот макет сообщал РИА Новости представитель "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Увидеть макет нового планкарта можно с 10 декабря 2018 года по 10 февраля 2019 года ежедневно с 10 до 17 часов. Найти его просто: если зайти через второй подъезд Казанского вокзала, надо пройти через весь зал ожидания, и в самом конце стоит макет.
Любой желающий может посмотреть, как он выглядит и оставить свой отзыв. Можно это сделать на бумажной анкете или просканировав QR-код.
Обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.
Новый вагон имеет более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовьях кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов. Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщал в ноябре журналистам, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 года — начале 2019 года.