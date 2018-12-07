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В Москве отыскали самого активного ведосипедиста 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из пользователей московского велопроката за сезон 2018 года проехал в общей сложности 7,9 тысячи километров — этот показатель стал рекордным. Итоги велосезона подвели на Едином транспортном портале столицы.
Как уточняется в сообщении, всего за этот год москвичи воспользовались велопрокатом более 4 миллионов раз, что почти в два раза больше, чем годом ранее (2,4 миллиона поездок). При этом общий пробег составил 12 миллионов километров.
«Такое динамичное увеличение показателей — следствие развития сети велопроката, расширения адресов и приумножения количества доступных велосипедов… Сегодня велопрокат не только прочно вошел в жизнь москвичей, но и стал полноценной частью транспортной системы города», — отмечается в сообщении.
В настоящее время система городского велопроката насчитывает сегодня 430 станций и 4120 велосипедов. Ожидается, что в 2019 году количество станций увеличится до 530, а число велосипедов — до 5120. При этом станции появятся и в тех районах, где ранее их не было: Марьине, Лефортове, Капотне, Дмитровском, Западном Дегунино, Очаково-Матвеевском и Алтуфьевском.
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