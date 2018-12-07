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Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании

Москвичи узнают тайны метро 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Подземные мозаики, скульптуры, барельефы хранят много секретов
Достаточно загрузить в гаджет новое приложение "Тайны метро", построить маршрут и окунуться в историю
Поездка в метро превращается в приключение, а переход со станции на станцию — в квест. Маршруты, задания, и наконец — цель, которая заставит по-новому увидеть привычные интерьеры. Например, в зале "Новокузнецкой" стоит смотреть не только по сторонам, но и наверх.
Алла Васильева одна из первых установила приложение "Тайны метро" и теперь по пути на работу или встречу не упускает возможности погрузиться в дополненную реальность. Вот, например, "Маяковская": находим 10-й по счету купол, и самолёты вылетают за его пределы. И это не просто развлечение: в приложении можно узнать историю мозаики и всей станции
Далее отправляемся на "Белорусскую". Здесь в переходе установлен памятник белорусским партизанам. Выясняем, что по сложившейся легенде они — покровители путешественников. Пожать руку старцу — к деньгам, потереть автомат бойца — к удаче в любви. А зал "Новослободской", оказывается, оформляли мастера из Латвии: использовали стекла, из которых делают витражи католических храмов. Неудивительно, что мать оказалась похожа на богоматерь, а весь зал — на костёл.
"Тайны метро" — это новое приложение столичного проекта "Привет, Москва!". Его создатели — учёные, историки, филологи, журналисты. Они стараются интересно и доступно рассказать историю города, и где как не в транспорте. Ведь жизнь москвичей уже давно нельзя представить без метро.
Пока на карте приложения — 50 станций, но разработчики планируют развивать его и дальше. Уже сейчас можно устроить себе экскурсию по маршруту квеста. Такая неакадемичная история способна увлечь взрослых и детей, москвичей и туристов — "Тайны метро" раскрываются на русском и английском языках.
Полина Кастрицкая, Арсений Кобяков, Илья Коробейников, "ТВ Центр".
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