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Москвичей попросили кормить оголодавших зайцев 

News.ru 2 часа назад
Фото: mospriroda/vk.com
Смастерить маленькие корыта, чтобы подкармливать зайцев листьями капусты, морковью и сеном предложили москвичам столичные власти. Логика проста: сытый заяц безобиден, а голодный начнёт есть грызть всё подряд, вплоть до коры деревьев.
Акцию так и назвали — «Сытый заяц».
Специальные кормушки также будут размещать во всех природных парках.
«В изготовленных из древесных материалов лотках горожане смогут оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку для пушистых обитателей природных территорий», — цитирует АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Пополнять кормушки овощами и сеном будут и сотрудники Мосприроды. Помимо этого зайцам будут полезны и солесодержащие добавки.
В общей сложности в Москве насчитывается более 800 особей зайцев-русаков и зайцев-беляков.
Ранее, как сообщал News.ru, в таёжной зоне Нязепетровского района Челябинской области была установлена кормушка для снежного человека. Она стала единственной не только в России, но и в мире.
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