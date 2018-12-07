Москвичей попросили кормить оголодавших зайцев

Смастерить маленькие корыта, чтобы подкармливать зайцев листьями капусты, морковью и сеном предложили москвичам столичные власти. Логика проста: сытый заяц безобиден, а голодный начнёт есть грызть всё подряд, вплоть до коры деревьев.

Акцию так и назвали — «Сытый заяц».

Специальные кормушки также будут размещать во всех природных парках.

«В изготовленных из древесных материалов лотках горожане смогут оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку для пушистых обитателей природных территорий», — цитирует АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Пополнять кормушки овощами и сеном будут и сотрудники Мосприроды. Помимо этого зайцам будут полезны и солесодержащие добавки.

В общей сложности в Москве насчитывается более 800 особей зайцев-русаков и зайцев-беляков.

Ранее, как сообщал News.ru, в таёжной зоне Нязепетровского района Челябинской области была установлена кормушка для снежного человека. Она стала единственной не только в России, но и в мире.