Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям 

Вести.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: moskvichmag.ru
В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины. В результате на улицах можно нередко встретить опьяневших свиристелей и снегирей: печень их не переваривает алкоголь, и поэтому птицы быстро "отключаются", говорят биологи.
Правда, прежде чем это произойдет, снегири и свиристели могут устроить между собой "пьяные потасовки".
Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева. На его странице в "Фейсбуке" специалисты рассказали, что сразу несколько человек видели валяющихся на земле красивых птицы с хохолками без особых признаков жизни.
"Это свиристели. Из жалости их подбирают домой (и зря). Через несколько часов птицы оживут", — поясняют орнитологи музея.
Они советуют не забирать птиц домой в надежде оживить. Лучше положить опьяневшую птицу в коробку и отнести в какое-нибудь темное укромное место. Там они достаточно быстро придут в себя, пишет портал "Москвич".
Вести.Ru: последние новости
Московская канатная дорога снова открыта после проверки Ростехнадзора В московских многоэтажках появятся новые лифты В центре Москвы повышается стоимость парковки
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров жестко ответил США199
Крым назвал условие прохода украинских ВМС в Азов59
Лавров назвал цель провокации в Керченском проливе2
Первый канал объяснил скандал с белорусом на Майдане7
Снаряд от «Града» нашли на московской улице
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
02:56
Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко
В мире Украина
00:54
Новый ракетный корабль ЧФ прибыл на базу в Севастополь
Армия Оружие
01:29
Гидрометцентр дал прогноз на 2019 год
Погода Общество
00:30
Опасную очистку крыш от снега сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение