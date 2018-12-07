Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины. В результате на улицах можно нередко встретить опьяневших свиристелей и снегирей: печень их не переваривает алкоголь, и поэтому птицы быстро "отключаются", говорят биологи.

Правда, прежде чем это произойдет, снегири и свиристели могут устроить между собой "пьяные потасовки".

Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева. На его странице в "Фейсбуке" специалисты рассказали, что сразу несколько человек видели валяющихся на земле красивых птицы с хохолками без особых признаков жизни.

"Это свиристели. Из жалости их подбирают домой (и зря). Через несколько часов птицы оживут", — поясняют орнитологи музея.

Они советуют не забирать птиц домой в надежде оживить. Лучше положить опьяневшую птицу в коробку и отнести в какое-нибудь темное укромное место. Там они достаточно быстро придут в себя, пишет портал "Москвич".