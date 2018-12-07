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Чат-бот поможет получить госуслуги в Москве 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мобильное приложение с чат-ботом для получения госуслуг собираются разработать в Москве, рассказал начальник управления инноваций столичного департамента информационных технологий Эльдар Тузмухаметов.
По его мнению, самый простой способ получить услугу — общаться в текстовом формате или в перспективе с голосовым помощником, когда не надо будет выбирать пункты меню. Например, для пополнения школьной карты ребенка достаточно будет просто написать "отправить 500 рублей на карту ребенка".
"Мы ведем работу в этом направлении. Существуют развилки, но планируется, что это будет отдельное приложение, внутри которого будет общение в привычном уже формате бота", — цитирует Тузмухаметова Агентство "Москва". Он добавил, что около 200 государственных услуг в Москве предоставляется в электронном виде.
В 2017 году в Москве заработали чат-бот, помогающий родителям отправить ребенка в лагерь. Он рассказывает, когда проходят родительские собрания, как организуются отправка на отдых и возвращение домой. У него можно узнать, как записать детей в один отряд, как связаться с ребенком в лагере и что делать, если дети забыли вещи в лагере.
Доступен также бот-библиотекарь. Он уточняет, фильмы по каким книгам вскоре выйдут в прокат и в каких библиотеках можно бесплатно взять эти произведения.
Чат-канал Управления ЗАГС Москвы поясняет, как подать заявление о регистрации брака, какие документы для этого нужны, что необходимо для получения свидетельства о рождении ребенка. На вопросы круглосуточно отвечают сотрудники горячей линии единой справочной службы правительства столицы
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