Памятник писателю Чингизу Айтматову открыли в Москве

В Москве в сквере на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе торжественно открыли памятник советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя. Памятник установили в сквере имени Чингиза Айтматова, расположенном на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе.

В мероприятии приняли участие: президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и другие.

Чингиз Айтматов — народный писатель Киргизской ССР, дипломат. Писал на киргизском и русском языках.

В 2018 году в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Айтматова, Минкультуры России организовало фотовыставки и творческие вечера, а также кинопоказы фильмов по книгам писателя. На Молодежном культурном форуме государств-участников СНГ в Туле Минкультуры России преподнесло в дар делегациям стран Содружества подарочные издания четырехтомника избранных произведений писателя