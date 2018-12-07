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Памятник писателю Чингизу Айтматову открыли в Москве 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в сквере на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе торжественно открыли памятник советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения писателя. Памятник установили в сквере имени Чингиза Айтматова, расположенном на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе.
В мероприятии приняли участие: президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и другие.
Чингиз Айтматов — народный писатель Киргизской ССР, дипломат. Писал на киргизском и русском языках.
В 2018 году в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Айтматова, Минкультуры России организовало фотовыставки и творческие вечера, а также кинопоказы фильмов по книгам писателя. На Молодежном культурном форуме государств-участников СНГ в Туле Минкультуры России преподнесло в дар делегациям стран Содружества подарочные издания четырехтомника избранных произведений писателя
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