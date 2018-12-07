Книжная полка появилась на станции метро «Пушкинская»

На станции Московского метрополитена «Пушкинская» появилась виртуальная книжная полка. Она создана в виде мозаичного портрета русского поэта.

Воспользоваться виртуальной библиотекой пассажиры могут в переходе на станцию «Чеховская» рядом с памятником Александру Пушкину.

На выбор представлены такие произведения классика, как « Евгений Онегин », «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», «Дубровский», «Пиковая дама», а также поэмы «Медный всадник» и «Руслан и Людмила».