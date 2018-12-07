Книжная полка появилась на станции метро «Пушкинская» 

На станции Московского метрополитена «Пушкинская» появилась виртуальная книжная полка. Она создана в виде мозаичного портрета русского поэта.
Воспользоваться виртуальной библиотекой пассажиры могут в переходе на станцию «Чеховская» рядом с памятником Александру Пушкину.
На выбор представлены такие произведения классика, как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», «Дубровский», «Пиковая дама», а также поэмы «Медный всадник» и «Руслан и Людмила».
Скачать книги можно с помощью QR-кодов, которые размещены на корешках книг, передаёт официальный портал мэра и правительства Москвы.
Ранее News.ru писал, что вернисаж «Евгений Антуфьев — Дмитрий Краснопевцев. Диалог. Когда диалог становится частью ландшафта. Часть III» состоялся в Мультимедиа Арт Музее. Отдельная часть экспозиции посвящена окаменелостям, которые можно найти на станциях столичного метро.