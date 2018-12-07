Московская канатная дорога снова открыта после проверки Ростехнадзора

После проверки Ростехнадзора канатная дорога Лужники — Воробьевы горы возобновила работу в установленном режиме — ежедневно, с 12:00 до 20:00, передает "Интерфакс"

До 24 декабря проезд на канатной дороге бесплатен для всех.

Как сообщалось, Московская канатная дорога открылась 27 ноября, однако уже на следующий день произошел сбой, связанный с хакерской атакой. Комплекс заработал в штатном режиме только 30 ноября.

С 3 по 6 декабря канатная дорога была закрыта для посетителей в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.