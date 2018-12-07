Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская канатная дорога снова открыта после проверки Ростехнадзора 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
После проверки Ростехнадзора канатная дорога Лужники — Воробьевы горы возобновила работу в установленном режиме — ежедневно, с 12:00 до 20:00, передает "Интерфакс".
До 24 декабря проезд на канатной дороге бесплатен для всех.
Как сообщалось, Московская канатная дорога открылась 27 ноября, однако уже на следующий день произошел сбой, связанный с хакерской атакой. Комплекс заработал в штатном режиме только 30 ноября.
С 3 по 6 декабря канатная дорога была закрыта для посетителей в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.
Вести.Ru: последние новости
В московских многоэтажках появятся новые лифты Заварите нам лапшу: только ФАС заметила падение цен в кафе аэропортов В центре Москвы повышается стоимость парковки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море204
США получили «пощечину» в ГА ООН255
Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам2
Меркель уходит44
Уничтожены за 30 секунд12
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
02:56
Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко
В мире Украина
02:46
Познер рассказал про черный список гостей на «Первом»
Общество
00:36
Руководителя ФСИН наказали за Цеповяза
Происшествия
Медведев подводит итоги года
Политика
02:30
Меркель уходит
В мире Статьи
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
00:32
Поезд «пьяного Порошенко» стал посмешищем
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение