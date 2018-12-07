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Выплаты на соцзащиту населения выросли в Москве в 2018 году на треть 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские власти увеличили выплаты на социальную защиту населения на 29% за первые девять месяцев 2018 года. В остальных регионах они выросли примерно на 5%, говорится очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.
"В столице намного быстрее росли расходы на социальную политику (соцзащиту населения): пособия населению в системе соцзащиты выросли на 29%. В остальных регионах темпы роста расходов на соцзащиту значительно ниже, а пособия выросли менее чем на 5% из-за недостатка бюджетных средств на политику поддержки населения", — говорится в статье "Развитие регионов России: осенние тенденции 2018 года" главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич.
Эксперт отмечает, что у Москвы резко выросли расходы на образование, на которых "экономили" в 2014-2016 годах. По ее словам, "динамика [расходов на образование] в столице почти вдвое выше темпов роста расходов на эти цели в остальных регионах".
Зубаревич добавляет, что у Москвы есть возможность наращивать все виды расходных обязательств, поэтому динамика и структура расходов в Москве и остальных регионах разная. Так, в столице в 2018 году росли расходы на национальную экономику и ЖКХ. В то же время другие регионы сокращали расходы на ЖКХ ради выполнения обязательств по зарплате.
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