В вагонах столичной подземки начали показывать ролики об истории Москвы

На экранах в поездах метро начали показывать мини-фильмы, посвященные необычным фактам из прошлого столицы, передает портал Мэра и Правительства Москвы . Видеомониторами оборудованы поезда на всех линиях подземки.

Сейчас ролики показывают во всех поездах, где установлены экраны (их уже 8,7 тысячи). Всего транслируется несколько десятков сюжетов. Один из роликов, например, посвящен истории памятника Карлу Марксу , который находится на Театральной площади. За свою форму он получил прозвище «холодильник с бородой». Так его окрестила советская актриса театра и кино Фаина Раневская

«Мы хотели рассказать все самое интересное о столице — легенды, занимательные факты, необычные истории, которые помогут лучше узнать город», — рассказала куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

В рамках этого проекта на постерах в подземке планируют разместить четыре блока информационных сообщений. Материалы для них подготовили авторитетные историки, москвоведы и искусствоведы.