Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во всех поликлиниках Москвы появились онкокураторы 

ТАСС + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы в рамках формирования онкологической сети оказания медицинской помощи набрали в штат всех 46 взрослых поликлиник так называемых онкокураторов, которые консультируют и направляют к нужным специалистам москвичей, а также оказывают им психологическую поддержку. Об этом сообщил журналистам главный онколог департамента здравоохранения столицы Игорь Хатьков, выступая в рамках XVII Ассамблеи "Здоровье Москвы".
"Во всех поликлиниках введена должность помощников, которые контролируют и консультируют пациентов по вопросам онкологии", — сказал он.
Ранее о планах внедрения таких специалистов заявил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, сегодня онкология является дефицитной специальностью. Планировалось, что таких специалистов будут готовить, в частности, через ординатуру, а также приглашать медиков из других регионов.
XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре" с участием более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. На полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".
ТАСС: последние новости
Завод по производству косметики появится в Москве Мокрый снег в Москве будет идти до утра 6 декабря Предновогоднее украшение Москвы завершат к 13 декабря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина разрывает дружбу с Россией2
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов337
Украина перебрасывает десантников к границе с Россией25
Британия может отказаться от Brexit22
Умерла Галина Анисимова4
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение