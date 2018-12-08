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Станция метро «Ховрино» закрылась до понедельника 

Mos.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Станция метро «Ховрино» закрылась на выходные в связи с подключением к Замоскворецкой линии строящейся станции «Беломорская». В обычном режиме подземка снова заработает в понедельник, 10 декабря, в 05:30.
На время проведения работ пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. От «Ховрина» до «Речного вокзала» они едут по улицам Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной, а обратно — по Ленинградскому шоссе, Беломорской улице и улице Дыбенко.
Воспользоваться транспортом можно с 05:30 до 02:00. В общей сложности на линию вышли 20 низкопольных автобусов особо большой вместимости. Минимальный интервал движения — две минуты.
Для автобусов КМ на Ленинградском шоссе (от Фестивальной улицы до Беломорской) 8 и 9 декабря будет работать выделенная полоса. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов не мешать проезду городского транспорта.
Узнать больше о работе компенсационного маршрута можно на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у станций «Ховрино» и «Речной вокзал» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают сориентироваться.
Будущая станция метро «Беломорская» расположена вдоль одноименной улицы, у ее пересечения со Смольной улицей. Строительство, которое ведется по просьбам местных жителей, планируется завершить до конца года.
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