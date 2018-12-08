Станция метро «Ховрино» закрылась до понедельника

Станция метро «Ховрино» закрылась на выходные в связи с подключением к Замоскворецкой линии строящейся станции «Беломорская». В обычном режиме подземка снова заработает в понедельник, 10 декабря, в 05:30.

На время проведения работ пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. От «Ховрина» до «Речного вокзала» они едут по улицам Дыбенко, Лавочкина и Фестивальной, а обратно — по Ленинградскому шоссе, Беломорской улице и улице Дыбенко.

Воспользоваться транспортом можно с 05:30 до 02:00. В общей сложности на линию вышли 20 низкопольных автобусов особо большой вместимости. Минимальный интервал движения — две минуты.

Для автобусов КМ на Ленинградском шоссе (от Фестивальной улицы до Беломорской) 8 и 9 декабря будет работать выделенная полоса. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов не мешать проезду городского транспорта.

Узнать больше о работе компенсационного маршрута можно на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у станций «Ховрино» и «Речной вокзал» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают сориентироваться.

Будущая станция метро «Беломорская» расположена вдоль одноименной улицы, у ее пересечения со Смольной улицей. Строительство, которое ведется по просьбам местных жителей, планируется завершить до конца года.