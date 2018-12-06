В московских многоэтажках появятся новые лифты

Новый лифт в рассрочку: жители столичных многоэтажек отныне могут не ждать плановой замены подъемника и заказать его самостоятельно, а также выбрать модель и даже компанию, которая будет проводить работы. Как эта схема вписывается в систему капитального ремонта?

Современный производственный комплекс капитального ремонта — единственный в России . Здесь можно увидеть, как было до и как станет после капремонта дома, сравнить старые и новые лифты. Например, вот лебедка, которая устанавливалась в лифтах 30 лет назад, а так механизм выглядит сегодня.

"Аккуратная, легкая, мобильная лебедка, очень удобная в ремонте. Безопасность обеспечена на 100 процентов", — говорит Вера Москвина, руководитель учебно-производственного центра капитального ремонта.

За последние семь лет в Москве заменили почти 30 тысяч старых лифтов — все они прослужили как минимум по 25 лет, это предельный срок эксплуатации таких подъемников.

"Необходимость программы была обусловлена тем, что длительное время лифтам уделялось мало внимания, и на начало 2011 года почти 16 тысяч лифтов отработали нормативный срок", — объяснил Дмитрий Лифшиц, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

По нормативу работы по замене лифта не могут превышать двух месяцев. Если подъемников в доме два, их будут обновлять по очереди.

"Вы знаете, я прожила здесь больше десяти лет. Претензий к организации, которая обслуживает лифты нет, но хотелось бы, конечно, увидеть новый лифт", — говорит Светлана Касьянова.

В новых лифтах номера этажей дублируются шрифтом Брайля, есть цифровой индикатор, на полу надежное алюминиевое покрытие — влагостойкое и антивандальное.

"Технологии ушли далеко, энергоэффективность на порядок выше. Даже те же лампы, которые горят долго-долго за счет того, что это диоды. Горят ярко, горят красиво и при это практически ничего не потребляют", — объясняет Сергей Собакин, представитель обслуживающей компании.

Ради безопасности в дверях установлен фотобарьер. Жильцы могут настроить лифты под себя: установить нужную скорость закрывания дверей и даже подобрать музыку, которая нравится.

"Мы очень довольны, потому что у нас были очень старые лифты, которые не очень хорошо работали, уже устаревшие, древние, а сейчас — новые, современные, с хорошим освещением", — радуется Валерия Орлова.

Жильцы могут копить на капремонт двумя способами: на счете Фонда капитального ремонта или на своем, отдельном счете. Во втором случае они сами смогут закупить любую модель лифта, в том числе, в рассрочку.

"На замену всех лифтов — это 19 миллионов — мы к настоящему моменту не смогли собрать. Но главное преимущество в том, что новые лифты будут у нас работать уже в 2019 году", — рассказывает Алексей Новиков, председатель ЖСК "Марьино-8".

В ближайшие два года Фонд капитального ремонта заменит в жилых домах Москвы 4,5 тысячи лифтов.