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Кинотеатр «Полярный» стилизуют под айсберг 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На северо-востоке Москвы обновят здание кинотеатра "Полярный", который находится на Полярной улице. Дизайн-проект утвердил столичный комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что после реконструкции кинотеатр превратится в современный многофункциональный досуговый центр. Там расположат кинозалы, лекторий, детскую игровую комнату, а также ресторан.
"Вдохновленные названием кинотеатра авторы проекта разработали дизайн фасада, напоминающий поверхность айсберга или кристаллы льда. Его изготовят из многослойного стекла зелено-синего оттенка. Вечером на здании будет зажигаться архитектурная подсветка", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.
В комитете отметили, что после реконструкции в здании появятся четыре современных кинозала, детская игровая комната и ресторан.
14 ноября стало известно, что кинотеатр "Космос" возобновил работу после ремонта. В большом зале кинотеатра установили кресла-трансформеры с возможностью наклона спинки и перемещения сиденья вперед. Для детей положили вкладки-сидушки, чтобы им было удобнее сидеть и лучше видно экран. На последних рядах появились сдвоенные кресла для пар — "места для поцелуев".
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