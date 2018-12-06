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Завод по производству косметики появится в Москве 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась предоставить участок в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы для реконструкции складских построек и создания там производства косметики, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
"В настоящее время на указанной территории расположены производственно-складские здания В будущем сюда предполагается перевести косметическое производство", — говорится в сообщении.
После завершения работ по реконструкции площадь застройки планируется увеличить до 66 тыс. кв. метров.
Пресс-служба уточнила, что речь идет о производстве косметического объединения "Свобода".
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